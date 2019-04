OLIVIER SOMERS (KV MECHELEN): “HEB NOOIT MEEGEWERKT AAN COMPETITIEVERVALSING”

KV Mechelen heeft voor het eerst gereageerd op de berichten van de vordering en onderzoek in de zaak “Propere Handen”. In een statement op de website van de club schrijven ze over een 'gekleurde weergave' van verschillende fragmenten uit dat onderzoek in de media.

De club zegt de sereniteit in dit dossier enigszins te willen bewaren en zich ten gepaste tijde te verdedigen, "door de gekleurde en onjuiste beweringen waarop de vordering van de bondsprocureur is gestoeld, te weerleggen voor de Geschillencommissie Hoger Beroep en niet via de media".

“We bevestigen nogmaals dat de club op geen enkel moment heeft meegewerkt aan enige vorm van competitievervalsing”, zo zegt Dieter Penninckx namens de raad van bestuur.

Bijkomend verklaart Olivier Somers, mede-hoofdaandeelhouder, het volgende: “Via deze weg wens ik te benadrukken dat ik op geen enkel moment heb meegewerkt aan enige vorm van competitievervalsing. Ik heb evenwel moeten vaststellen dat mijn naam meermaals wordt genoemd in de media op basis van onjuiste en eenzijdige beweringen vermeld in de vordering van het bondsparket. Ik zal al deze beweringen weerleggen voor de gepaste instanties en zal samen met de club de ingeslagen weg verderzetten en dit zowel op sportief als commercieel vlak in 1A. Ik onthoud mij verder van enige commentaar op alle verdere insinuaties en berichtgevingen.”