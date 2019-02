Oliver Naesen blikt vooruit op zijn voorjaar

Morgen gaat de Ronde van Oman van start en Oliver Naesen is een van de Belgische toppers waar we moeten naar uitkijken. De kopman van AG2R legt er de laatste hand aan zijn voorbereiding op het klassieke seizoen.

Na een fantastisch 2017, met de Belgische titel als hoogtepunt, wilde Naesen in 2018 zijn status bevestigen. Maar het zat niet mee voor de West-Vlaming. Een resem valpartijen was zijn deel.

Rotseizoen

“Ik wil dat voorjaar zo snel mogelijk vergeten. Ik lag meer op het asfalt dan dat ik koers aan het maken was”, begint Naesen. “Ik mag er niet aan denken dat ik nu opnieuw zo’n voorjaar rijd.”

“Ik wist van mezelf dat ik goede benen had, maar ik heb het nooit kunnen tonen.” Naesen reed wel een sterke Tour en een goed najaar, maar toch wil hij zich dit jaar opnieuw bewijzen in de klassiekers.

Ambitie

Dat Naesen veel ambitie heeft steekt hij niet onder stoelen of banken, maar grote voorspellingen doet hij niet.

“Ik ga voor een overwinning in een klassieker, maar ook zonder grote zege kan mijn seizoen geslaagd zijn. Een ereplaats zou me al heel veel deugd doen”, besluit hij.

Ronde van Oman

Ook in de Ronde van Oman wil hij meedoen voor de zeges, al ziet hij het vooral als een goede training voor de start van het echte voorjaar.

“Twee jaar geleden had ik een paar ritten aangeduid, maar ik kwam telkens net te kort op een paar klimmetjes net voor de finish. Kan ik nu die klimmetjes wel over, dan zal ik tevreden zijn. Ik wil ook wel eens zien wat de concurrentie hier waard is."