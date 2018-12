Officieel: Van Aert vanaf maart in dienst van Jumbo-Visma

Wout van Aert versterkt vanaf 1 maart de gelederen van Team Jumbo-Visma. Dat maakte de ploeg zonet officieel bekend. De drievoudig wereldkampioen veldrijden is gisteren naar Spanje gevlogen om vandaag aan te sluiten bij de training van zijn aanstaande ploeggenoten. Manager Richard Plugge van Team Jumbo-Visma en Van Aert zijn een contract voor drie jaar overeengekomen.

“Ik denk dat ik vorig jaar mooie resultaten heb behaald. Daardoor zijn er gesprekken gekomen met verschillende teams”, aldus Van Aert in een eerste reactie op de website van Jumbo-Visma. “De interesse van Team Jumbo-Visma sprak me erg aan. Door omstandigheden zal ik de stap hogerop al in 2019 kunnen zetten. Het voelt goed dat ik die stap naar de WorldTour kan maken, want ik denk dat ik mezelf op dat niveau nog veel kan ontwikkelen.”

Plugge wil Van Aert graag ontwikkelen tot een klassieke topper. “We hadden interesse in Wout voor 2020”, zegt hij. “Alles is sneller gegaan en we kunnen hem al eerder verwelkomen in onze ploeg. Dat is heel mooi nieuws voor het team, want wij worden sterker. Hij is een megatalent en we hopen hem te ontwikkelen tot de klassieke topper die we allemaal in hem zien.”

Drie maanden nadat Van Aert zich een hoop miserie op de hals haalde door zijn lopende contract met het Sniper Cycling Team van Nick Nuyens eenzijdig te verbreken, is er dus eindelijk mentale rust voor de Antwerpenaar. De wereldkampioen veldrijden gaat zijn personal coach Marc Lamberts en verzorger Wesley Theunis nu ook officieel achterna. Door de poorten van het rijk waar hij zo graag naartoe wil: de UCI WorldTour. Een nieuwe, belangrijke stap in zijn carrière.