Officieel: Tuchel vervangt Emery als coach bij PSG

Thomas Tuchel is de nieuwe coach van de Franse topclub PSG. Dat meldt PSG op hun website. Hij vervangt de Spanjaard Unai Emery, die pakte dit seizoen 4 prijzen met PSG, maar greep wel naast de Champions League.

“Paris Saint-Germain is blij om de komst van Thomas Tuchel als coach van de eerste ploeg aan te kondigen”, staat er in een statement van de club. De 44-jarige Duitser heeft als doel de Champions League trofee naar Parijs te brengen. Iets waar zijn voorganger(s) in faalden. Tuchel laste vorig seizoen, na zijn ontslag bij Borussia Dortmund, een sabbatjaar in. Met de Duitse topper won hij de beker in 2017.