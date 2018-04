Officieel: Nakhid neemt Lierse over

De 53-jarige David Nakhid is de nieuwe eigenaar van Lierse SK. Na elf jaar komt er een einde aan het bewind van Wadi Degla. Dat meldt de club op hun website. Nakhid is zeker geen onbekende in de België. De Trinidadaan speelde tussen 1990 en 1992 voor KSV Waregem.

“Het heeft ons tientallen dagen en nachten lang werk gekost, maar we zijn blij dat we een degelijke overeenkomst hebben nu. De toekomst van Lierse is verzekerd en dat was het belangrijkste doel”, vertelt CEO Jan Van Elst.

Lierse kampt met financiële problemen, waardoor ze hun licentie nog niet beet hebben. De club moest voor middernacht hun licentiedossier indienen bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Het BAS zal een uitspraak doen op 10 mei of Lierse hun licentie krijgt.

Nakhid runt al enkele jaren de David Nakhid International Football School in Libanon. In 2015 stelde hij zich nog kandidaat om toenmalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter op te volgen. Blatter trok aan het langste eind, maar moest paar maanden nadien aftreden na zijn corruptieschandaal.