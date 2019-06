Officieel: KV Mechelen trekt naar het BAS om degradatie aan te vechten

KV Mechelen tekent officieel beroep aan tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Hoger Beroep. Het gaat niet akkoord met de degradatie en trekt naar het BAS.

Een verrassing is de beslissing van KV Mechelen allerminst. De club heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn in de vermeende matchfixingzaak. “We zijn onschuldig”, benadrukte KVM ook afgelopen weekend in het persbericht nadat de Geschillencommissie Hoger Beroep het omgekeerde had geoordeeld. “Na een eerste lezing merken we dat de commissie gewoonweg niet ingaat op onze argumenten en vragen voor bijkomend onderzoek.”

Eerder trokken ook al Lokeren en Tubize naar het BAS. Sportieve degradant Lokeren wil op die manier in 1A blijven. Tubize hoopt dan weer dat KV Mechelen niet naar 1B zakt maar naar het amateurvoetbal. Daardoor zou de Waals-Brabantse club in 1B kunnen blijven.