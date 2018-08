Officieel: Kevin De Bruyne 3 maanden out door blessure

Rode Duivel Kevin Bruyne is drie maanden buiten strijd door zijn kruisbandblessure. Dat bevestigt zijn club Manchester City op Twitter. De middenvelder moet niet geopereerd worden.

De Bruyne blesseerde zich op training. Na verder medisch onderzoek in Spanje blijkt nu dat enkel de laterale band van de rechterknie van De Bruyne is geraakt. Een operatie is dus niet nodig, maar de middenvelder mist door zijn blessure de competitiestart, een groot deel van de groepsfase in de Champions League en naar alle waarschijnlijkheid ook vijf interlands.

Twee jaar geleden had de Rode Duivel al een gelijkaardige blessure. Ook toen was hij enkele weken buiten strijd.

We can confirm @DeBruyneKev has suffered a lateral collateral ligament (LCL) lesion in his right knee.



No surgery is required, and the midfielder is expected to be out for around three months.



Get well soon, KDB! #mancity pic.twitter.com/hozcvnF8BX