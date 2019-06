Officieel: Ivan Leko wordt trainer bij Al Ain

Ivan Leko heeft een nieuwe club gevonden. De Kroaat, de voorbije twee seizoenen aan de slag bij Club Brugge, wordt de trainer van Al Ain. Dat bevestigde de club uit de Verenigde Arabische Emiraten zonet op Twitter. Leko tekende er een contract voor twee seizoenen.

Leko deed het de voorbije seizoenen goed bij Club Brugge. De Kroaat pakte vorig jaar de titel met blauw-zwart en dit seizoen eindigde Club op plek twee na Racing Genk. Maar toch werd de overeenkomst van de Kroaat op Jan Breydel niet verlengd. Leko, bij Club vervangen door Philippe Clement, moest zo op zoek naar een nieuwe werkgever en dat is dus Al Ain geworden. De voormalige middenvelder werd ook gelinkt aan Racing Genk en Antwerp, maar het wordt dus een avontuur in de woestijn.

