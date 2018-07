Officieel: Duivels zondag gehuldigd in Brussel

De Rode Duivels worden zondag, daags na hun duel met Engeland om de derde plaats op het WK in Rusland, om 12.30 uur op het Kasteel van Laken ontvangen. Na een rit in een open bus doorheen Brussel verschijnen ze rond 15.00 uur op het balkon van het stadhuis op de Grote Markt. Mis zondag niet van het volksfeest in een extra VTM NIEUWS vanaf 12.00 uur.

Dit is het programma van het volksfeest

12.30 uur: de koning ontvangt de Rode Duivels op het Kasteel van Laken

14.00 uur: spelers vertrekken in een open bus door Brussel

15.00 uur: aankomst op de Grote Markt

16.30 uur: Rode Duivels vertrekken weer

17.00 uur: de huldiging zit erop

“Ook al zijn spelers en staf teleurgesteld omdat ze de finale net niet gehaald hebben, toch zal deze huldiging een schitterende apotheose vormen van een al even schitterende Wereldbeker”, klinkt het bij de Voetbalbond en Stad Brussel.

Wie zondag voor de Duivels afzakt naar Brussel, houdt er best rekening mee dat het verboden is om tassen mee te nemen op de Grote Markt. De toegang is gratis. In de buurt van de Markt zullen er ook grote schermen geplaatst worden.