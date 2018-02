Nummer 30 voor Van der Poel?

Vandaag staat de Brico Cross in het Nederlandse grensstadje Hulst op het programma. Wereldkampioen Wout Van Aert is begonnen aan het wegseizoen en daarom is Matthieu Van der Poel opnieuw torenhoog favoriet. De Nederlander gaat op zoek naar zijn 30ste overwinning van het seizoen.

Topfavoriet voor dit jaar is opnieuw Mathieu Van der Poel. De Nederlander demonstreerde vorig jaar al zijn kunnen op het parcours en verheugt zich op vandaag. “Het was vorig jaar al heel goed. Ik kijk er naar uit om terug te komen”, zegt hij. Als Van der Poel vandaag wint, zou het voor hem al de dertigste veldritzege van het seizoen zijn. Hij evenaart dan record van Sven Nys in 2006-2007.

De eerste editie van de cross vorig jaar verraste zowel renners als toeschouwers. Het werd zelfs omschreven als dé revelatie van het veldritseizoen. “Vorig jaar was het een overrompeling dat er zoveel mensen naar de wedstrijd kwamen. Dat hadden wij ook niet verwacht voor een eerste cross", aldus organisator Kurt Vernimmen.

De veldritcross in Hulst kunt u live volgen op VTM vanaf 13u40 met eerst de vrouwen en om 15 uur de race van de mannen.