Norovirus schrikt Winterspelen op

De organisatie van de Olympische Winterspelen is opgeschrikt door een besmettelijk virus. Zo’n 1200 beveiligers van de Winterspelen in Pyeongchang vertonen symptomen van het norovirus.

Zondag kregen 41 van de ruim 1200 beveiligingsbeambten plotse diarree en braakneigingen. Ze werden naar het ziekenhuis overgebracht, waar ze te horen kregen dat ze besmet waren met het norovirus. Het norovirus is een vorm van buikgriep dat zich verspreidt via voedsel of water.

Het getroffen personeel verbleef niet in het olympisch dorp in Pyeongchang zelf, maar toch wilde de organisatie geen risico’s nemen. De 1200 beveiligers werden in quarantaine gezet om verdere verspreiding tegen te gaan. Ondertussen komen 900 militairen hen vervangen.