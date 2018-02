Noord-Korea op slotceremonie

Een Noord-Koreaanse delegatie is vandaag opnieuw afgezakt naar het Zuid-Koreaanse Pyeongchang voor de slotceremonie van de Winterspelen. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap.

De delegatie bestaat uit generaal Kim Yong-chol, het voormalige hoofd van de Noord-Koreaanse inlichtingendienst en huidig vicevoorzitter van het centraal comité van de Koreaanse Arbeiderspartij, en zeven andere leden.

De keuze van Pyongyang om Kim Yong-chol te sturen, is omstreden. De generaal wordt door Seoel ervan beschuldigd het bevel te hebben gegeven voor het torpederen van een Zuid-Koreaans oorlogsschip in 2010. Daarbij kwamen 46 mensen om. Het nieuws van Kims komst leidde al tot protesten in Zuid-Korea.

Ivanka Trump

De Noord-Koreaanse delegatie zal deze avond de slotceremonie van de Winterspelen bijwonen in Pyeongchang. Maar daarnaast zijn er ook geruchten over een mogelijk onderhoud met de Amerikaanse delegatie. Ivanka Trump, de dochter van Amerikaans president Donald Trump, woont eveneens de ceremonie bij met Allison Hooker, een functionaris van de Nationale Veiligheidsraad die in 2014 al eens een ontmoeting had met Kim in Pyongyang.