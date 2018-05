Nog spannende strijd voor Europa

Met nog één speeldag te gaan is de kampioen gekend. Club Brugge mag zich zo opmaken voor een nieuwe Champions League-campagne, maar het belooft nog een spannende strijd te worden voor de verdeling van de andere Europese tickets. Wie mag naar de voorrondes van de Champions League en wie eindigt waar in de Europa League?

Omdat Standard al zeker in de top drie eindigt, mag dit seizoen de nummer vijf zich opmaken voor de finale tegen de winnaar van play-off 2. De enige ploeg die zo geen Europees ticket krijgt, is diegene die als zesde eindigt. Op dit moment is dat Charleroi. De Carolo’s krijgen volgende week Standard op bezoek, dat zijn tweede plaats wil behouden.

Die tweede plaats geeft recht op een plek in de derde voorronde van de Champions League. Nieuw volgend seizoen, is dat bij een nederlaag in die derde voorronde de club rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League gaat. En dus niet naar de play-offs.

Wie nog naar de groepsfase van de Europa League mag, is de nummer drie. De vierde plaats geeft recht op een ticket voor de derde voorronde van dat toernooi. Nummer vijf speelt tegen de winnaar van play-off 2 voor een plaats in de tweede voorronde van de Europa League.

Verdeling Europese tickets:

Groepsfase Champions League Derde voorronde Champions League – bij nederlaag naar groepsfase Europa League Groepsfase Europa League Derde voorronde Europa League Finale tegen winnaar play-off 2 – winnaar van dat duel gaat naar tweede voorronde Europa League Geen Europees voetbal

Als we de huidige stand erbij halen, gaat ook Standard naar de Champions League. Anderlecht wacht de groepsfase in de Europa League, terwijl AA Gent naar de derde voorronde van dat toernooi mag. Genk zou het opnemen tegen Zulte Waregem of Lokeren.

Op de slotspeeldag zijn dit de affiches:

Charleroi - Standard

Club Brugge - KAA Gent

Anderlecht - KRC Genk

Alle wedstrijden vinden plaats op zondag 20 mei, om 18 uur.