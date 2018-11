Nina Derwael pakt goud op WK in Doha

Nina Derwael heeft vrijdag op het WK turnen in de Qatarese hoofdstad Doha met ruime voorsprong het goud behaald in de finale van de brug. Derwael sprokkelde maar liefst 15.200 punten. De Amerikaanse Simone Biles, donderdag nog allroundkampioene, eindigde als tweede met 14.700 punten. De Duitse Elisabeth Seitz vervolledigde met 14.600 punten het podium.

Met een totaal van 15.066 punten eindigde Derwael in de kwalificaties al op de eerste stek. In de eindstrijd deed onze landgenote dus nog beter. Derwael eindigde donderdag in de allroundfinale op de vierde plaats. Morgen krijgt Derwael op de balk nog een kans op eremetaal.

Nina Derwael verzamelde eerder al vier medailles op grote kampioenschappen. In 2017 en dit jaar werd ze Europees kampioene aan de brug en aan datzelfde toestel pakte ze op het WK van vorig jaar brons. Op de balk werd ze in augustus in Glasgow vice-Europees kampioene.