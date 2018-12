Nina Derwael is 'De Belg van 2018'

Nina Derwael is jullie 'Belg van 2018'. De 18-jarige uit Sint-Truiden schreef Belgische sportgeschiedenis, toen ze goud pakte op het wereldkampioenschap turnen in Doha. Een prestatie die geen enkele Belg haar ooit voordeed.

Het decor? De brug met ongelijke leggers. 34 seconden, Derwael had niet langer nodig om de jury te overtuigen van het feit dat zij de beste ter wereld is op het nummer.

Eerder in het jaar greep Derwael al de Europese titel, en voor jou bestond er geen twijfel over: Derwael stak er met kop en schouders vooruit en was 'Dé Belg van 2018.'