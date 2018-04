Nikiforov pakt goud op EK judo

Toma Nikiforov is de nieuwe Europese kampioen judo in de gewichtsklasse tot 100 kg. Onze landgenoot haalde het in de finale van de Fransman Cyrille Maret, de bronzen medaillewinnaar op de Olympische spelen in Rio.

Nikiforov liet het initiatief aan Maret, en moest een waza-ari incasseren na 1:02. Onze landgenoot bewaarde echter de rust en wachtte zijn kans af. Na 1:52 kon hij de winnende ippon plaatsen, die de gouden medaille opleverde. De Belgische nummer zes van de wereld was in zijn eerste kamp in groep B met ippon te sterk voor de Italiaan Giuliano Loporchio (IJF 34). Aansluitend klopte de Brusselaar, al goed voor EK-zilver (2016) en EK-brons (2015), de Litouwer Karolis Bauza (IJF 108) met waza-ari, de Rus Niiaz Bilalov (IJF 18) met ippon en ook in de halve finales trok de Belg aan het langste eind. Hij won met waza-ari in de golden score van de Wit-Rus Daniel Muteke (IJF 50).

Tweede medaille voor België

Nikiforov bezorgt ons land zo een tweede medaille, de eerste gouden. Vrijdag zorgde Sami Chouchi voor de eerste Belgische medaille. In de klasse tot 81 kg pakte hij het zilver.