Nieve wint, Froome kan eindzege al ruiken

Chris Froome heeft zijn eindzege in de Ronde van Italië bijna te pakken. De Brit verloor vandaag geen tijd op Tom Dumoulin en blijft uiteraard zo leider. De ritzege ging naar de Spanjaard Mikel Nieve. De Giro wordt morgen afgesloten met een criterium in Rome.

Aan de meet had Nieve, de superknecht van Simon Yates, een voorsprong van 2:17 op de Nederlandse nummer twee Robert Gesink. Zijn landgenoot Tom Dumoulin bestookte Froome in het slot, maar de Brit kwam niet in de problemen. Integendeel, de Nederlander kon een counter van Froome niet beantwoorden. Uiteindelijk vond hij wel nog de aansluiting met het groepje van de leider. Froome kwam uiteindelijk net voor Dumoulin over de finishlijn.

Zondag staat de slotetappe op het programma, een vlakke rit over 115 kilometer met start en aankomst in Rome. Zonder ongelukken ziet Froome nadien zijn naam op de erelijst verschijnen, als opvolger van Dumoulin. De viervoudige Tourwinnaar kan dan zijn derde grote ronde op een rij winnen.