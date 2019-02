Nieuwe stunt voor Elise Mertens

Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de finale in het Qatarese Doha. De Belgische won in drie sets van ex-nummer 1 Angelique Kerber, 6-4, 2-6 en 6-1.

Mertens nam een uitstekende start en klom snel naar een 4-1-voorsprong. Kerber kwam terug tot 4-4, maar bij een 5-4-stand maakte Mertens de eerste set toch af.

Dip in set twee

Het tweede bedrijf liep een pak minder vlot voor Mertens. Ze maakte meer fouten en Kerber krikte haar niveau op. Al snel stond de 6-2 op het scorebord in het voordeel van de Duitse.

Mentaal sterk

Dat Elise Mertens mentaal heel sterk is, bewees ze eerder al en die sterkte kwam haar in set drie goed van pas. Ze gunde Kerber nauwelijks nog een spelletje. Haar tweede matchpunt was het goede. Einde wedstrijd, 6-4, 2-6 en 6-1.

In de finale neemt Mertens het op tegen huidig nummer een Simona Halep. Die laatste wordt sinds enkele weken gecoacht door de Belg Thierry Van Cleemput, de ex-coach van David Goffin.