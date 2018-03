Nieuwe safetycar is snelste ooit

Mercedes-AMG heeft de nieuwe safetycar voorgesteld voor in de Formule 1. De AMG GT R is de krachtigste en snelste ooit, met een topsnelheid van 318 km/u. De vorige safetycar was al drie jaar oud en dus vonden ze het bij Mercedes tijd voor een nieuwe.

Dit weekend trekt het Formule 1-circus zich weer op gang in Melbourne. Naast alle nieuwe Formule 1-bolides zal er dus ook een nieuwe safetycar te zien zijn. De AMG GT R beschikt over een vierliter V8-motor met 585 pk. De auto heeft slechts 3,6 seconden nodig om van 0 naar 100 km/u te gaan.

In de safetycar bevinden zich twee schermen. De bestuurder en co-piloot kunnen op het ene scherm de uitzending volgen, op het andere zien ze alle data en posities van de Formule 1-rijders.