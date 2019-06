Nieuwe ondervragingen in onderzoek naar fraude in Belgisch voetbal: ook Georges Leekens op de rooster

In het grote onderzoek naar fraude in het Belgische voetbal zijn volop ondervragingen bezig. Het gaat onder andere om zowel (ex-)trainers als bestuursleden. Ze worden ondermeer geconfronteerd met de uitgebreide verklaringen die spijtoptant Dejan Veljkovic over hen aflegde. Ook morgen staat er nog een reeks verhoren gepland.

Onder andere ex-bondscoach Georges Leekens (70) werd vandaag verwacht in de kantoren van de federale gerechtelijke politie in Hasselt. Bij aankomst vanochtend maakte Leekens zich alvast nog vrolijk op de parking (zie foto). Georges Leekens werkte jaren samen met Dejan Veljkovic (48). De Servische spelersmakelaar zou er naar eigen zeggen onder andere voor gezorgd hebben dat Leekens bij zijn passage in Lokeren veel rianter werd betaald dan aangegeven.

Dubbel doel

In tegenstelling met het losbarsten van het onderzoek ‘Operatie Zero’ zijn de betrokkenen deze keer niet uit bed gelicht. Ze werden al enkele dagen terug uitgenodigd voor verhoor. “Het doel van deze ondervragingen is dubbel”, zegt Eric Van der Sypt van het federaal parket. “Enerzijds worden ze gevraagd tekst en uitleg te geven over elementen die het maandenlange onderzoek naar boven heeft gebracht. Anderzijds worden ze geconfronteerd met de verklaringen van Dejan Veljkovic.”

Zoals bekend werd Dejan Veljkovic in oktober vorig jaar bij een hele reeks invallen opgepakt als één van de hoofdverdachten in het onderzoek. De Servische makelaar sloot niet veel later echter een deal met het gerecht. In ruil voor strafvermindering heeft hij als spijtoptant beloofd alles te vertellen wat hij weet over het vele zwarte geld in het Belgische voetbal. Het gaat onder meer over valse scoutingscontracten die clubs en bestuurslui afsloten om spelers en coaches meer te kunnen betalen. Veljkovic heeft de voorbije maanden tientallen uren bij de speurders gesleten. Naar verluidt is hij ook nog altijd niet helemaal uitgepraat. Na de zomer zou hij opnieuw bij de rechercheurs worden verwacht.

Van Holsbeeck

De speurders trokken met vandaag en morgen twee dagen uit voor de reeks ondervragingen. Enkelen lieten het gerecht al weten dat ze onmogelijk aanwezig kunnen zijn. Onder hen ook Ivan Leko (41), de voormalige trainer van Club Brugge die recent een contract voor twee seizoenen tekende in Al Ain, in de Verenigde Arabische Emiraten. Het gerecht stemde in met de nieuwe datum die Leko zelf voorstelde. Op de lijst met te ondervragen personen vandaag en morgen zou met een naam als Herman Van Holsbeeck alleszins nog bekend volk staan. Alles samen wil het federaal parket uitleg van zeker 10 betrokkenen.

Voor zover bekend is er niemand voorgeleid en aangehouden.