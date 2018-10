Roberto Martinez blijft bij ons, zeggen ze bij de voetbalbond. Julen Lopetegui is zoals verwacht ontslagen bij Real Madrid, gisteravond. En volgens enkele Spaanse media is Martinez, de bondscoach van de Rode Duivels, een belangrijke kandidaat om hem op te volgen. Maar bij de voetbalbond hebben ze nog niks gehoord van Real. Ze zijn er van overtuigd dat Martinez zeker blijft tot het EK in 2020. Roberto Martínez zelf ontweek afgelopen zaterdag de vraag op een grote sportbeurs in Kortrijk.