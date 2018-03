Nieuw dopingverhaal rond Wiggins en Sky

De wielerploeg Team Sky en de Britse renner Bradley Wiggins hebben een "ethische lijn" overschreden door corticosteroïden toe te dienen voor de Ronde van Frankrijk van 2012. Dat blijkt uit een rapport dat Britse parlementsleden maandagmorgen gepubliceerd hebben. "Het doel hiervan was niet om een medische nood te behandelen, maar om de verhouding kracht ten opzichte van gewicht te verbeteren voor de start van de race."

Wiggins kreeg in 2012 toelating om voor de Ronde Van Frankrijk triamcinolon te gebruiken. Dat is een middel dat gebruikt wordt om allergieën en ademhalingsmoeilijkheden te behandelen. In het rapport van Cultuur, Media en Sport wordt er bijzondere aandacht besteed aan Wiggins en zijn overwinning in de Tour van 2012. "We geloven dat deze krachtige corticosteroïde gebruikt werd om Bradley Wiggins, en mogelijk andere renners die hem steunen, voor te bereiden op de Tour de France", vermeldt het rapport.

I find it so sad that accusations can be made, where people can be accused of things they have never done which are then regarded as facts. I strongly refute the claim that any drug was used without medical need. I hope to have my say in the next few days & put my side across.