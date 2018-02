Niet Van Aert maar van der Poel wint in Lille

Geen eerste zege als wereldkampioen voor Wout Van Aert. Hij werd in Lille voor eigen volk afgetroefd door zijn rivaal Mathieu van der Poel. De Nederlander reed van start tot finish aan de leiding. Een knappe revanche voor zijn totaal mislukt WK. Het was al zijn 27ste zege van het seizoen. Wout Van Aert werd pas achtste.

Van der Poel heeft vanmiddag in Lille de Krawatencross, de achtste en laatste manche van de DVV Trofee, op zijn naam geschreven. De Nederlander is nu ook helemaal zeker van de eindzege in het regelmatigheidscriterium.

De Nederlander koos van bij de start voor het hazenpad en trok zijn solo door tot aan de finish. De Europese kampioen boekte zo zijn 27e overwinning van het veldritseizoen.

En Van Aert?

Tim Merlier (Crelan-Charles) klopte Laurens Sweeck (ERA-Circus) in de spurt voor de tweede plaats. Kersvers wereldkampioen Wout van Aert, die in laatste rechte lijn is richting het Vlaamse voorjaar, kwam voor eigen volk pas als achtste over de streep.

Van der Poel moest woensdag nog verstek laten voor de Kasteelcross van Maldegem met maag- en darmproblemen. Vorige week moest hij de wereldtitel verrassend aan Van Aert laten.

DVV Trofee

De Nederlander steekt na de Wereldbeker nu ook de DVV Trofee op zak. In dat klassement houdt hij bijna negen minuten over op Toon Aerts, die tweede wordt. Van Aert eindigt als derde.

Zondag staat in Hoogstraten de voorlaatste manche van de Superprestige op het programma. In dat regelmatigheidsklassement leidt Van Aert met één punt voorsprong op van der Poel.