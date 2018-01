Niet Armstrong maar Vandenhaute kreeg brief UCI

Niet Lance Armstrong, maar wel Ronde van Vlaanderen-organisator Wouter Vandenhaute heeft een brief ontvangen van UCI-voorzitter David Lappartient. Dat meldt de Internationale Wielerorganisatie aan persagentschap Belga.

De Zwitserse krant Neue Zürcher Zeitung kwam woensdag met het nieuws naar buiten dat de UCI-voorzitter een brief had geschreven aan Lance Armstrong. Daarin zou Lappartient hem hebben gevraagd om niet naar de Ronde van Vlaanderen te komen. Armstrong is daar dit jaar gastspreker op de Tour of Flanders Business Academy en twee dagen later ook gast op de wedstrijddag zelf.

Blijkbaar heeft de Zwitserse krant Lappartient verkeerd begrepen. “Er is verwarring ontstaan in de manier waarop de woorden van de voorzitter zijn voorgesteld in het interview”, meldt de UCI. “David schreef een brief aan Wouter Vandenhaute, niet aan Lance Armstrong.”

In Het Nieuwsblad reageerde Armstrong op de berichten rond de brief. “Ik heb geen brief ontvangen”, zegt hij. “Verder heb ik daar niets aan toe te voegen, ik zie je op 1 april.” Armstrong lijkt dus niet van plan om zijn afspraak met de Ronde af te zeggen.