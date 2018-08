Nicky Degrendele haalt zilver in de keirin

Onze landgenote Nicky Degrendele haalde zonet een zilveren medaille in de keirin. Het is al de achtste medaille voor België op het Europees Kampioenschap in Glasgow.

Nicky Degrendele heeft net naast de gouden medaille op het EK keirin gegrepen. De West-Vlaamse topfavoriete kwam net tekort in de sprint op het Europese kampioenschap. Ze raakte in de laatste ronde niet meer over de Française Mathilde Gros. Tweede dus en daar was de wereldkampioene na de wedstrijd toch een beetje teleurgesteld over.

Degrendele toonde eerder vandaag in de reeksen van de eerste en tweede ronde haar goede vorm. De Belgische won beide wedstrijden. Het is voor België de achtste EK-medaille. De Russin Daria Shmeleva volgde als derde in de keirin.