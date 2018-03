Nice startplaats Tour 2020

De Tourstart zal in 2020 in Nice plaatsvinden. Dat heeft Tour-organisator ASO maandag bekendgemaakt. Voor de Franse kuststad is het de tweede keer dat zij de Grand Départ mogen organiseren, de eerste keer vond plaats in 1981. De openingsrit staat gepland op 27 juni 2020. Volgend jaar start de Tour in Brussel.

Maandag hebben burgemeester Christian Estrosi en Tour-organisatie Nice voorgesteld als startplaats van de 107e editie van de Tour de France. Nice behoort tot een stukje wielergeschiedenis. Elk jaar is het de aankomstplaats van de rittenkoers Parijs-Nice en de Tour de France passeerde al 36 keer door de Zuid-Franse stad. Zeven jaar geleden was Nice het decor van een ploegentijdrit in de Tour.

In 2020 zal het vier jaar geleden zijn dat de aanslagen in Nice plaatsvonden. Op de Franse nationale feestdag reed een vrachtwagen in op een mensenmassa op de Promenade des Anglais en maakte 86 dodelijke slachtoffers. Door deze toewijzing krijgt Nice opnieuw het vertrouwen om een groot sportevenement te mogen organiseren.

Brussel

De Grand Départ van 2019 vindt plaats in Brussel. Voor de tweede keer mag onze hoofdstad de start geven van de Tour de France, ter ere van de vijftigste verjaardag van Eddy Merckx zijn eerste Tourzege in 1969. De eerste rit gaat van Brussel via Charleroi terug naar Brussel, de tweede etappe is een ploegentijdrit in en rond de hoofdstad.