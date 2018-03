Nibali wint Milaan-Sanremo

Vincenzo Nibali heeft editie 109 van Milaan-Sanremo gewonnen. Nibali viel aan op de Poggio en hield net stand voor een aanstormend peloton. Jürgen Roelandts eindigde als eerste Belg op de vijfde plaats.

In de striemende regen vertrokken de renners in Milaan voor een tocht van 294 kilometer. Negen renners kozen meteen voor de vlucht van de dag. Pas op dertig kilometer van de finish zat hun avontuur erop.

Zware val Cavendish

De grote kanonnen positioneerden zich op de Capo Berta, zonder aan te vallen. Ook de Cipressa baarde een muis en zo moest de Poggio opnieuw voor scherprechter spelen. Vlak voor die Poggio kwam Mark Cavendish nog zwaar ten val. De Brit reed al rond met een gebroken rib en knalde hard op een paaltje in het midden van de weg.

Marcus Burghardt opende nadien de debatten, gevolgd door Drucker, de ploegmaat van Greg Van Avermaet. Beide renners werden al snel weer gegrepen en toen ging Vincenzo Nibali. Niemand kon mee met de Italiaan en Nibali begon zo aan een tijdrit van zeven kilometer. Een uitgedund peloton zette alles op de spinters, maar zijn kwamen net te kort.

Vijf meter

Nibali hield maar enkele meters over aan de finish is zo de eerste Italiaan sinds Filippo Pozzato in 2006 die La Primavera wint. Caleb Ewan werd tweede, net voor Arnaud Démare. Jürgen Roelandts eindigde als eerste Belg op de vijfde plaats.