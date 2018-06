Neymar scoort meteen bij comeback

Neymar is weer helemaal terug. In een oefenmatch tegen Kroatië speelde de Braziliaan zijn eerste minuten in maanden en dat bekroonde hij ook met een doelpunt. Brazilië won de vriendschappelijke wedstrijd trouwens met 2-0.

Het goudhaantje van Paris Saint-Germain liep eind februari met zijn club een breukje op in de voet en timmert sindsdien aan zijn terugkeer. Dat hij bij zijn comeback al onmiddellijk de weg naar doel vond is een opsteker voor bondscoach Tite. Neymar viel bij de rust in en dat inspireerde de Seleção. De spits knalde de bal na een dribbel tussen drie Kroaten staalhard via de lat binnen. Roberto Firmino zorgde in de blessuretijd voor de eindstand: 2-0.

Een herrezen Neymar moet in Rusland meer dan ooit het speerpunt zijn van de Brazilianen. De Seleção opent het toernooi op 17 juni tegen Zwitserland. Nadien treffen de Brazilianen nog Costa Rica (22/06) en Servië (27/06).