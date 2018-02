Neuville wint in Zweden

Thierry Neuville heeft de tweede manche van het WK Rally in Zweden gewonnen. De snelle Belg en zijn co-piloot Nicolas Colsoul stonden ook zaterdag al aan de leiding in hun Hyundai i20 Coupé WRC en hielden die voorsprong zondag vast.

Het is de eerste keer dat Neuville de rally van Zweden wint. Die wordt volledig in de sneeuw gereden en dat levert altijd spektakel op. Neuville en Colsoul reden een foutloze race op de spekgladde ondergrond. Het is de zevende zege voor de Belgen in de WK Rally.

De Ier Craig Breen (Citroen C3) werd tweede op 19,8 seconden en Neuville's teammaat, de Noor Andreas Mikkelsen, werd derde op 28,3 seconden.

YES!! It’s a fantastic victory in Sweden for our Belgians @thierryneuville and @nicolasgilsoul. Our first win of the 2018 #WRC season! #HMSGOfficial #RallySweden pic.twitter.com/atBjVqePfw