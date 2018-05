Thierry Neuville is de nieuwe WK-leider in het rally. Onze landgenoot won zondag de Rally van Portugal, de zesde manche in het wereldkampioenschap. Het is zijn tweede zege dit seizoen, eerder won hij ook al de Rally van Zweden. In de WK-stand neemt de 29-jarige Neuville de leiding over van de Fransman Sébastien Ogier.