Neuer twijfelt over WK-selectie

Manuel Neuer vreest ervoor dat hij het WK van komende zomer in Rusland zal missen. De 32-jarige doelman van Bayern München is nu al sinds september buiten strijd door een voetbreuk. Neuer traint al enkele weken terug mee met het eerste elftal, maar aan de aftrap kwam hij nog niet.

“Ik kan het me niet voorstellen dat ik naar Rusland ga zonder wedstrijden op de teller”, bekent Manuel Neuer voor de clubwebsite. Der Rekordmeister speelt dit seizoen nog twee officiële wedstrijden. Komende zaterdag tegen VfB Stuttgart en op 19 mei de Bekerfinale tegen Eintracht Frankfurt. Bayern-coach Jupp Heynckes bevestigde al dat Sven Ulreich het seizoen zal uitspelen.

Niets forceren Neuer is tevreden met zijn revalidatie, maar wil immers niets forceren. “Ik moet de juiste beslissing nemen voor mezelf, het team en het Duitse voetbal”, verklaart de Duitser. De 74-voudige international speelde dit seizoen nog maar vier wedstrijden voor de landskampioen.

Ploegmaat Jérôme Boateng, die zich blesseerde in de heenwedstrijd van de CL tegen Real Madrid, is er zeker van dat hij in Rusland zal spelen. “Ik denk niet dat er een gevaar is dat ik het Wereldkampioenschap zal missen”, vertelt de 29-jarige centrale verdediger van Bayern.

De Mannschaft is op het WK ingedeeld in een groep met Mexico, Zweden en Zuid-Korea. Bondscoach Joachim Löw moet de definitieve 23-koppige WK-selectie begin juni aan de FIFA meedelen.