Neuer traint opnieuw na blessureleed

Manuel Neuer heeft dinsdag zijn rentree gemaakt op het trainingsveld van Bayern München. De Duitse doelman viel in september uit met een breukje in zijn linkervoet. Daarna volgde een lange revalidatie.

Uitgerekend op zijn 32e verjaardag hervatte Neuer de training. Hij liep zo'n twintig minuten rondjes over het veld. “Dit is een belangrijke stap richting de langverwachte comeback”, meldt Bayern op haar website. Veel ploegmaats waren er niet: de meesten hebben interlandverplichtingen.

Zelf heeft de doelman er goede hoop op: “De kans dat ik dit seizoen nog in actie kom voor Bayern München, is realistisch”, zei Neuer vorige week al. De Duitse bondscoach Joachim Löw zou Neuer graag meenemen naar het WK in Rusland. “Manuel ligt op schema, hij is nu ongeveer op 90 procent. Ik reken erop dat hij naar het WK gaat”, zei Löw.