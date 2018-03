Net geen zege voor Wellens in Parijs-Nice

De Fransman Arnaud Démare heeft zondag de openingsetappe in Parijs-Nice op zijn naam geschreven. Na 135 kilometer tussen startplaats Chatou en de hellende aankomst in Meudon hield Démare in een millimeterspurt de Spanjaard Gorka Izagirre en zijn landgenoot Christophe Laporte achter zich. Tim Wellens timede zijn sprint te laat en werd vierde. Dylan Teuns werd achtste.

Jurgen Roelandts kleurde de openingsetappe in de vroege vlucht, aan de zijde van de Fransen Pierre Rolland en Pierre-Luc Périchon. Het drietal reed een hele dag in de voorhoede, maar hun liedje was op 14 km van de aankomst uitgezongen. Alexis Vuillermoz anticipeerde op twee kilometer van de finish met een demarrage. De Fransman leek op weg naar de ritzege, maar werd in het slot toch nog gegrepen. In de spurt toonde Démare zich zeer nipt de snelste. De Franse kampioen hield nauwelijks enkele millimeters over op Izagirre. Maandag wacht de renners in Parijs-Nice een vlakke etappe van 187 kilometer tussen Orsonville en Vierzon.