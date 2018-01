Net geen finale voor Goffin en Mertens

David Goffin en Elise Mertens hebben net naast de finale gegrepen op de Hopman Cup. Onze landgenoten wonnen zelf hun derde duel tegen Canada, maar ook Duitsland won en zo mogen Angelique Kerber en Alexander Zverev het opnemen in de finale tegen het Zwitserland van Roger Federer.

Goffin en Mertens hadden na twee duels nog een waterkansje om de finale van de Hopman Cup te bereiken, dat is het officieuze WK voor landenteams in het tennis. Die kans behielden ze ook na het duel met Canada. Elise Mertens was met twee keer 6-4 te sterk voor Eugenie Bouchard, terwijl ook Goffin opnieuw een sterke match speelde tegen Vasek Pospisil. Hij won met 6-2 en 6-4. In het gemengd dubbel gaf Bouchard forfait en zo was België zeker van de 3-0-overwinning.

De Belgen deden zo wat ze moesten. Daarnaast moesten ze ook rekenen op een misstap van Duitsland tegen Australië. Maar Kerber en Zverev wonnen het duel en zo plaatsen zij zich voor de finale. Daarin neemt Duitsland het op tegen de Zwitsers Roger Federer en Belinda Bencic.