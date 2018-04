Napoli maakt titelstrijd weer spannend

Napoli heeft de topper in de Italiaanse Serie A tegen Juventus gewonnen. Op speeldag 34 gingen de Napolitanen, met Dries Mertens in de basis, in extremis met 0-1 winnen in Turijn.

Een intense wedstrijd met kansen aan beide kanten leek lang op een 0-0 gelijkspel af te stevenen, maar daar stak Kalidou Koulibaly (ex-Genk) een stokje voor. Hij kopte het winnende doelpunt binnen in de negentigste minuut. Dries Mertens zat niet lekker in de wedstrijd en moest na 61 minuten al naar de kant voor Arek Milik. Door de zege nadert Napoli met nog vier speeldagen te gaan tot één punt van leider Juventus. De titelstrijd ligt weer helemaal open.