Nainggolan veroordeeld voor dronken rijden

Radja Nainggolan werd vandaag veroordeeld tot een maand rijverbod en een boete van 1.600 euro voor het rijden onder invloed van alcohol. Volgens Nainggolan zat hij niet zelf achter het stuur van de wagen, maar de rechter achtte hem toch schuldig. De Rode Duivel had twee promille alcohol in zijn bloed.

De feiten vonden een jaar geleden plaats, een dag na de wedstrijd België – Griekenland. Nainggolan was met enkele vrienden op stap geweest naar Exo, een nachtclub in Sint-Niklaas. Op weg naar huis worden ze op de N70 rond 7 uur ‘s ochtends opgemerkt door een politiemotard omdat ze aan zeer lage snelheid rijden.

“Uit het oog verloren”

De politiemotard kwam zelf zijn getuigenis afleveren in de rechtbank. Hij verklaarde niet te kunnen zien wie achter het stuur van de wagen zat tijdens het voorbijrijden. Toen de agent in zijn achteruitkijkspiegel zag dat de wagen zich deels op de rijbaan parkeerde, besliste hij om rechtsomkeer te maken. Eens bij de wagen aangekomen, bleek die links vooraan een platte band te hebben.

De motard wist op dat moment nog niet dat Radja Nainggolan zich achter het stuur van de wagen bevond. “Dat bleek pas na controle van de identiteitskaart. Ik heb het oogcontact met de wagen echter nooit meer dan enkele seconden verloren en dat was tijdens het maken van de U-bocht”, vertelde hij in de rechtbank. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

“Niet voldoende bewijs”

Walter Damen, de advocaat van Nainggolan, vroeg de rechter om de vrijspraak van zijn cliënt. Naar zijn mening was er niet voldoende bewijs om Nainggolan te veroordelen. Hij haalde onder andere aan dat de motard in kwestie de wagen even uit het oog verloor. Ook heeft ex-profvoetballer Zinho Chergui, een vriend van Nainggolan, verklaard dat hij met de wagen reed. Volgens hem wisselden hijzelf en Nainggolan van plaats toen de motard zijn motor keerde.

Openbaar aanklager Bart De Boes geloofde echter niet veel van het verhaal van Chengui. Volgens hem kan het niet dat de twee van plaats wisselden op slechts twee à drie seconden tijd. Ook de rechter achtte het voldoende bewezen dat Nainggolan wel degelijk de wagen bestuurde. De AS Roma-middenvelder mag nu een maand niet meer met de wagen rijden en dient een boete van 1.600 euro te betalen.