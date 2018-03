Slecht nieuws voor Rode Duivel Radja Nainggolan. Hij viel na amper 15 minuten geblesseerd uit in de wedstrijd van z’n club AS Roma tegen Bologna. Nainggolan werd niet aangetikt, maar greep wel naar z’n hamstrings. Hij vroeg ook meteen om een wissel. Het is voorlopig afwachten hoe erg de blessure is.

Nainggolan speelde deze week voor het eerst sinds juni vorig jaar nog eens mee met de Rode Duivels tegen Saoedi-Arabië. Hij viel in en kreeg toen meteen een staande ovatie van het publiek.