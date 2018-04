Nainggolan speelt niet tegen Barça

Radja Nainggolan zal wellicht niet in actie komen in de kwartfinale van de Champions League tegen Barcelona. Nainggolan viel dit weekend uit met een blessure aan de hamstrings. Hij reisde wel mee naar Barcelona en trainde zelfs mee met de groep in Camp Nou, maar normaal gezien zal hij niet aan de aftrap komen. Dat heeft Nainggolan gezegd aan onze analist Gilles De Bilde.

Roma-coach Eusebio Di Francesco zei op z’n laatste persconferentie dat er pas op de dag van de wedstrijd zelf zou beslist worden of Nainggolan al dan niet zal spelen. Maar normaal gezien zien we ‘Il Ninja’ dus niet aan het werk tegen Messi en co.