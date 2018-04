Nainggolan in selectie voor Barcelona

Radja Nainggolan zit in de selectie voor de topper van woensdagavond tegen FC Barcelona in de Champions League. De middenvelder van AS Roma viel na een kwartier al uit in de competitiewedstrijd tegen Bologna. Nainggolan verliet het veld door een dijblessure.

Onze Rode Duivel moest vroeg in de eerste helft tegen FC Bologna het veld verlaten. “De situatie ziet er niet goed uit”, zei Di Francesco nog na de wedstrijd. Nainggolan tastte bij het verlaten van het veld naar zijn hamstrings. Al bij al lijkt zijn blessure toch nog mee te vallen. Coach Di Francesco heeft hem dan ook opgenomen in de selectie voor de verplaatsing naar Barcelona. Radja & co treffen daar Lionel Messi en zijn team in de kwartfinales van de Champions League.