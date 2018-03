Nainggolan mogelijks out voor Barcelona

Slecht nieuws voor Rode Duivel Radja Nainggolan. Hij viel na amper 15 minuten geblesseerd uit in de wedstrijd van z’n club AS Roma tegen Bologna. Nainggolan werd niet aangetikt, maar greep wel naar z’n hamstrings. Hij vroeg ook meteen om een wissel.

Roma-coach Eusebio Di Francesco zei na de wedstrijd dat het er ernstig uitziet. "De situatie ziet er niet goed uit. Als Nainggolan om een wissel vraagt, weet je er iets mis is. Het blijft wel 'il Ninja', we hopen dat hij nog uit deze situatie kan geraken."

AS Roma speelt volgende week de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League in en tegen Barcelona. Mogelijks moet Nainggolan dat belangrijke duel dus aan zich laten voorbij gaan.