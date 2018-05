Nainggolan: "Met veel pijn stop ik bij de Duivels"

Radja Nainggolan stopt dan toch als Rode Duivel. Hij maakte het nieuws zelf bekend via Instagram na zijn niet-selectie voor het WK in Rusland. "Spijtig genoeg is echt zijn niet genoeg voor sommigen", klinkt het.

De middenvelder van AS Roma en Belgische publiekslieveling werd niet opgenomen in de 28-koppige voorselectie van bondscoach Roberto Martinez en zo mist Nainggolan zijn tweede WK op rij. Deze voormiddag liet hij via zijn fanclub weten dat hij “dat hij er ziek van is”. Hij riep iedereen wel op om de Duivels te blijven steunen en liet weten dat hij beschikbaar zou blijven voor de nationale ploeg.

Maar nu heeft Nainggolan toch beslist om niet verder te spelen als Rode Duivel. "Met veel pijn in het hart maak ik een einde aan mijn internationale carrière", schrijft hij op Instagram. "Ik heb er altijd alles aan gedaan om er bij te zijn en België te vertegenwoordigen. Spijtig genoeg is echt zijn niet goed voor sommigen. Vanaf vandaag zal ik de eerste supporter zijn...."