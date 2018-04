Nainggolan aan het kanon bij Roma

Radja Nainggolan heeft met AS Roma gaan winnen op het veld van SPAL met 0-3. De Rode Duivel, met de aanvoerdersband om de arm, scoorde het tweede doelpunt. Het is zijn vierde voor de Romeinen in de Serie A. In de stand blijft Roma staan op de derde plaats.

AS Roma kende weinig problemen met SPAL. De ploeg uit Ferrara staat op een zeventiende plaats in de rangschikking. Op het halfuur werd het 0-1 voor Roma met een eigen doelpunt van Francesco Vicari. Vroeg in de tweede helft nam Nainggolan een afvallende bal meteen op de slof en 0-2. Patrik Schick maakte op het uur de derde Romeinse goal.

Voor Roma zijn het drie belangrijke punten in de strijd om de derde plaats. Het heeft nu drie punten meer dan stadsgenoot Lazio en vier punten meer dan Inter Milaan. Beide ploegen spelen wel morgen nog hun wedstrijd.