Nafi Thiam is nu ook Europees kampioen zevenkamp

Onze landgenote Nafi Thiam heeft in Berlijn de Europese titel in de zevenkamp op haar naam geschreven met 6816 punten. De Olympisch kampioene had lange tijd uitzicht op de zilveren medaille maar begon aan haar laatste kamp als leider in het klassement.

De afsluitende 800 meter liep Nafissatou Thiam in 2:19:35. Ze mocht maximaal 13 seconden toegeven op de Britse Katarina Johnson-Thompson, een klus die Thiam zonder problemen klaarde.

Speerwerpen

De 23-jarige Thiam heeft haar leidersplaats vooral te danken aan een uitstekende prestatie in het speerwerpen, waarin ze met een worp van 57m91 haar op een na beste prestatie ooit neerzette.

Enkel op de prestigieuze meeting van vorig jaar in Götzis deed ze met 59m32 beter. Dat leverde Thiam in Berlijn de zege in het speerwerpen op en 1014 punten, waarmee ze Katarina Johnson-Thompson weer naar de tweede plaats verwees.

Johnson-Thompson

De Britse gaf zich nochtans niet snel gewonnen en zette bij haar eerste poging 42m16 op de tabellen, een persoonlijk record. Hanne Maudens scoorde met een worp van 38m40 637 punten, Noor Vidts kwam met haar gebroken pink met een worp van 24m81 niet verder dan 379 punten.

In de stand kwam Thiam zo met 5984 punten aan de leiding, 192 punten meer dan de Britse (5792 punten).

Prijzen

Na de olympische en wereldtitel is het voor onze landgenote in Berlijn de derde grote titel in haar carrière. In 2017 veroverde ze ook het goud op de vijfkamp bij het EK indoor in Belgrado.

In 2017 werd ze door de Internationale Atletiekfederatie IAAF uitgeroepen tot beste atlete van het jaar. Nooit eerder kreeg een Belgische alteet die eer.

Hanne Maudens werd uiteindelijk tiende.