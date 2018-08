Nafi Thiam na Europees goud: "Dit is gewoon zot"

Nafi Thiam heeft op het EK atletiek in Berlijn opnieuw geschiedenis geschreven. Na een nek-aan-nekrace met de Britse Katarina Johnson-Thompson veroverde ze het goud in de zevenkamp. "Als ze me dit drie jaar geleden hadden gezegd, had ik ze nooit geloofd”, zei de 23-jarige Thiam achteraf aan VTM NIEUWS. “Olympisch kampioen, wereldkampioen en Europees kampioen… dit is gewoon zot.”

De Wereldatlete van het Jaar mag na haar olympisch goud en wereldtitel nu ook op een EK voor het eerst op het hoogste schavotje staan. In de zevenkampgeschiedenis slaagden eerder enkel de Britse Jessica Ennis-Hill en de Zweedse Carolina Klüft in die grand slam.

"Elke dag beter worden"

En wat nu? "Ik zal blijven proberen om mijn limieten op te zoeken. Elke dag probeer ik beter te worden."

Wanneer Kevin Borlée toekomt, onderbreekt Thiam het interview om hem te feliciteren met zijn tweede plaats op de 400 meter. Broer Jonathan pakte zilver.

"Supertevreden"

“Ik ben supertevreden. Het is een moeilijke tweedaagse geweest, velen hebben aan me getwijfeld", vervolgde de Naamse. "Het was geen slechte eerste dag, het was gewoon oké. Nochtans voelde ik me supergoed. Gisterenavond zei ik bij het verlaten van het stadion tegen mezelf dat ik in staat was om die titel te pakken. Ik heb het uiterste uit mezelf proberen te halen, want ik wou niet met spijt hier vertrekken."

Na een wisselvallige eerste dag, met een - naar haar maatstaven - teleurstellende prestatie in het hoogspringen en een PR in het kogelstoten, vocht Thiam een intens duel uit met Johnson-Thompson. Vooral dankzij een goede worp in het speerwerpen wist ze de Britse achter zich te houden. "Voor de afsluitende 800m had ik ongeveer dertien seconden voorsprong op Katarina. Ik wist dat als ik mijn race goed zou indelen, het best mogelijk zou zijn. Ik ging goed van start, daarna trapte er iemand tegen mijn been. Dat brak mijn ritme een beetje. Maar het belangrijkste is de goede afloop."