Zaterdag is het zover: dan start de Tour de France, en nog wel in Brussel. Alle ogen van de wielerwereld zijn dan (even) gericht op onze hoofdstad, en natuurlijk ook op onze renners. "Het is heel speciaal om in eigen land te starten", zegt Oliver Naesen (AG2R) aan VTM NIEUWS.

Zelf staat Naesen volledig in dienst van Romain Bardet, die de Tour moet winnen voor zijn team. En Naesen gelooft daar volledig in. Of hij zelf ook zijn kans waagt voor ritwinst, daar blijft hij zeer voorzichtig over.