Naesen opent voorjaar met neusbreuk

Oliver Naesen heeft een neusbreuk overgehouden aan de Ruta Del Sol. De 27-jarige wielrenner kwam vorige week in de Spaanse wedstrijd ten val. “Dit is vervelend, maar ik zal er geen kilometer per uur trager door rijden", zegt Naesen aan TV Oost.

Aanvankelijk dacht Naesen dat er niets verkeerd was. Wanneer hij terug in België kwam, bleef de pijn aan zijn neus aanhouden dus ging hij toch naar het ziekenhuis. Daar ontdekten de dokters toch een neusbreuk. Toch zal hij komend weekend starten bij de Omloop Het Nieuwsblad. "We moeten er niet meer van maken dan het eigenlijk is.", aldus Naesen.