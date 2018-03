Naesen kan meedoen aan de Ronde

Oliver Naesen zal zondag meerijden in de Ronde van Vlaanderen. Zijn team AG2R La Mondiale liet het via de sociale media weten. De Belgische kampioen had zich tijdens de Dwars door Vlaanderen bezeerd aan zijn knie.

Het was nog een raadsel of Oliver Naesen, na zijn val in de Dwars door Vlaanderen, zou meerijden in de Vlaamse klassieker. Tijdens de voorbereidingswedstrijd had hij wel niks gebroken en ook geen kneuzingen opgelopen. “Het is officieel, onze nationale kampioen is klaar om te koersen in de Ronde van Vlaanderen”, liet de ploeg weten in een tweet.

Voor Naesen is het de vierde keer dat hij zal meekoersen in Vlaanderen Mooiste.