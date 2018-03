Naesen houdt geen breuken over na val

Oliver Naesen zal zondag hoogstwaarschijnlijk toch aan de start staan van de Ronde van Vlaanderen. Naesen was onzeker na een val die hij woensdag maakte in Dwars door Vlaanderen. Na een onderzoek in het ziekenhuis blijkt de Belgische kampioen geen breuken overgehouden te hebben. Morgen gaat hij op verkenning en wordt er definitief beslist over zijn deelname aan de Ronde.

“Een val voor een grote wedstrijd als de Ronde van Vlaanderen is nooit ideaal, maar ik ga toch de start nemen”, aldus Naesen. De renner van AG2R kwam in Dwars door Vlaanderen al vroeg ten val. Hij viel met zijn knie recht op het tandwiel van een andere renner. Na een onderzoek in het ziekenhuis werd het duidelijk dat er geen breuken of barsten zijn.

De ploegdokter van AG2R blijft nog voorzichtig: “Als alles positief blijft evolueren, dan moet hij de start van de Ronde halen.” Naesen hoopt op het beste en wil absoluut Vlaanderens Mooiste niet missen. “De Ronde van Vlaanderen is de belangrijkste wedstrijd van het voorjaar en als Belgische kampioen wil je die niet missen”, vertelt Naesen aan Belga.

Nog op de startlijst van AG2R: onze landgenoot Stijn Vandenbergh, de Fransen Rudy Barbier, Tony Gallopin en Julien Duval, de Duitser Nico Denz en de Litouwer Gediminas Bagdonas.