Nadal wint voor elfde (!) keer in Roland Garros

De Spaanse nummer een van de wereld Rafael Nadal heeft vandaag voor de elfde keer in zijn carrière de eindzege op Roland Garros op zak gestoken. De gravelkoning was in de finale in drie sets te sterk voor de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 8): 6-4, 6-3 en 6-2. De wedstrijd duurde twee uur en 44 minuten.

De 32-jarige Nadal had in zijn vorige wedstrijden indruk gemaakt in Parijs. Op weg naar de finale verloor hij slechts een set, in de kwartfinales tegen de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 12).

Dominant

In de finale duel tegen Thiem, hun tiende onderlinge confrontatie, hielden beide tennissers mekaar in de eerste set gedurende een uur in evenwicht. Maar bij 5-4 ging Nadal op het juiste moment door de opslag van Thiem, waardoor de Spanjaard de eerste set met 6-4 won.

In de tweede set pakte Nadal meteen een break en die volstond om de tweede set met 6-3 te winnen. Daarna stond er geen maat meer op 'Rafa', die voor de zevende keer won van de 24-jarige Oostenrijker. Hij gunde Thiem nog twee spelletjes in de derde set, zette zijn suprematie op gravel nogmaals in de verf en mocht de prestigieuze 'Coupe des Mousquetaires' voor de elfde keer in de lucht steken.

Nummer 17

Het is al de zeventiende grandslamoverwinning voor Nadal. De Spaanse gravelkoning won Roland Garros eerder tussen 2005 en 2008, tussen 2010 en 2014 en ook vorig jaar. Voorts schreef hij ook al twee keer Wimbledon, driemaal de US Open en een keer de Australian Open op zijn palmares. Het is zijn 79e toernooizege uit zijn carrière, zijn vierde van 2018 (na die in Monte Carlo, Barcelona en Rome). Thiem blijft op tien eindoverwinningen steken en kon nog geen grandslamtoernooi op zijn naam schrijven.