Muyters WK 2021: "Tegen juni dossier af"

De Vlaamse overheid en meer bepaald minister van Sport Philippe Muyters wil het WK wielrennen in 2021 naar Vlaanderen halen. Naar een locatie wordt nog gezocht, maar "wanneer een stad of gemeente ervaring heeft, is dat mooi meegenomen”, zegt de minister.

Het laatste WK dat België organiseerde dateert ondertussen al van 2002. Toen kroonde Mario Cipollini zich tot wereldkampioen in Zolder. In 2021 is het honderd jaar geleden dat het eerste WK wielrennen werd georganiseerd. Het moment volgens minister Muyters om dat wereldkampioenschap terug naar ons land te halen.

Vlaanderen koersland

“Vermits wij een koersland zijn is 2021 ideaal. Wij kunnen elke soort van koers organiseren. Of het nu een klassieker is, een die eindigt op een sprint of een koers met waaiers. We kunnen dat allemaal organiseren. We gaan nu samen zitten met onder meer de wielerbonden en Flanders Classics. Ik ben ervan overtuigd dat we daar een fantastische kandidaat voor kunnen zijn.”

Over de locatie is er nog niets bekend. “We gaan kijken wie zelf kandidaat is en met wie we afspraken kunnen maken. We hebben in Vlaanderen heel wat steden en gemeenten die klassiek in een Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld duidelijk ervaring hebben en dat is altijd mooi meegenomen als je iets als een WK wil organiseren.”

Achttien miljoen euro

Muyters heeft op dit moment al een budget van drie en een half miljoen euro vrijgemaakt. Als we het WK effectief mogen organiseren, zal dat ons land zo’n achttien miljoen euro kosten. “De economische return wordt geschat op zo’n dertig miljoen." Tegen juni moet het dossier dat Vlaanderen wil indienen af zijn, in september wordt de locatie voor het WK 2021 dan gekozen.